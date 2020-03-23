2020-03-23T12:45:48+03:00
Общество

В РКБ имени Куватова в Уфе из-за коронавируса открыт только один вход: люди лезут через забор

Людей, не жалеющих мириться с ограничениями, засняли на видео
Владислав КАЗАНЦЕВ
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сриншот видео UfacityNews.ruсриншот видео UfacityNews.ru
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В РКБ имени Куватова в Уфе введены меры по профилактике угрозы коронавирусной инфекции: персонал проверяют теловизором, а попасть в больницу можно только через один вход. Остальные пять закрыты. Однако не все согласны мириться с такими ограничениями.

Издание UfacityNews.ru обнародовало видео, которое из окна больницы заснял очевиден. На кадрах видно, что люди, не захотевшие искать тот самый единственный вход, предпочли перелезть через забор или протиснуть себя через отверстие меж раздвинутых прутьев.

Напомним, по всей Башкирии с сегодняшнего дня закрываются бассейны и кинотеатры, а мероприятия с участниками больше 50 человек.

В Уфе из-за перекрытых в больницу входов люди лезут через забор // 23.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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