В Башкирии поймали мужчину, похитившего и жестоко убившего бывшую жену

23 Март 2020 2020-03-23T11:20:52+03:00

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В Башкирии полицейские задержали жителя города Октябрьского, который зарезал бывшую жену и скрылся с места преступления. Изверга настигли накануне, 23 марта, в селе Ильчимбетово Туймазинского района. Фотографии поимки убийцы были опубликованы в социальных сетях.

Та самая машина, на которой убийца похитил бывшую жену, а затем скрылся

Напомним, жестокое преступление произошло 18 марта. Вечером Анатолий М. (имена здесь и далее изменены – ред.) похитил 38-летнюю бывшую супругу и увез ее в неизвестном направлении на своей «Ладе Калина». Родственники сразу же обратились в полицию, потому что ранее женщина неоднократно рассказывала им об угрозах со стороны экс-возлюбленного, который не хотел мириться с разрывом. Утром следующего дня ее тело было обнаружено в парке Победы с множественными колото-резаными ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU