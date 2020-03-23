2020-03-23T10:57:56+03:00
Общество

В Башкирии ожидается резкое потепление

Температура воздуха поднимется до +7 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уже к среде установится плюсовая температураУже к среде установится плюсовая температураФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Синоптики Башгидромета опубликовали обновленный прогноз погоды на ближайшие три дня – к середине недели в республике резко потеплеет.

Сегодня на протяжении всего дня столбик термометра будет колебаться в районе отметок в +3° и -2°. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, по югу до умеренных, местами гололед и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер умеренный.

Завтра, 24 марта, характер погоды существенно не изменится, разве что местами возможны сильные порывы юго-восточного ветра. Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснениях до -12°, днем потеплеет до +1,+6°. 27 числа температура воздуха поднимется еще выше: ночью: 0, -5, а днем – +2, +7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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