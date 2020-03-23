Жители Башкирии пожаловались на медсестру, вернувшуюся из-за границы и проигнорировавшую самоизоляцию

23 Март 2020 2020-03-23T17:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса введено строгое правило: все люди, которые вернулись из заграничной поездки, должны на 2 недели самоизолироваться, даже если чувствуют себя хорошо. Вот только далеко не все исполняют это требование: только в Уфе 211 человек не удалось застать дома, хотя они обязаны были не покидать квартиру.

А вот жители Сибая пожаловались на медсестру, которая работает в местном бассейне, и недавно вернулась из ОАЭ, но решила сразу выйти на работу.

- Медсестра, которая работает в бассейне, недавно из-за рубежа вернулась с отдыха и сразу вышла на работу! Как такое могли допустить? Почему подвергают опасности детей, взрослых и большое количество пенсионеров, которые туда ходят? Почему она не на карантине, скажите мне кто-нибудь? Где этот контроль, про который везде пишут? – возмущается местная жительница Анастасия Ивлева на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова.

На жалобу оперативно отреагировали в городской администрации Сибая, заверив, что никаких нарушений не было.

- Медицинский работник Центра действительно находилась в зарубежной поездке в ОАЭ. По приезду в Россию работник самоизолировался и в настоящее время находится на индивидуальном карантине, - подтвердил начальник отдела образования Рустам Тураев.

- Это ложь! Я ее видела там на прошлой неделе своими глазами! С какого числа она на самоизоляции - с сегодняшнего? У вас полный бассейн пенсионеров каждый день! – гневно парирует другая местная жительница Виктория В.

Вскоре к беседе подключилась еще один представитель сибайской администрации

- Внесём ясность по ситуации с медицинской сестрой. 16 марта она прилетала из ОАЭ, в международный аэропорт Уфы, прошла медицинский осмотр, рекомендации по карантину и сдаче анализов ей даны не были. 18 марта медсестра отработала по своему рабочему графику в бассейне Центра детского творчества. Однако, уже утром, 19 марта, несмотря на то, что ОАЭ в тот момент не входили в страну с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, руководством учреждения была отправлена на домашний карантин, со взятием анализов и открытием больничного листа, - объяснила заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузель Ишемгулова.

ИСТОЧНИК KP.RU