Радий Хабиров поручил «вытряхнуть» АУЕ-подростков из уфимских торговых центров

23 Март 2020 2020-03-23T10:21:27+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики в очередной раз поднял тему АУЕ среди подростков – идеологии, пропагандирующей тюремную романтику. Он показал сюжет одного из республиканских каналов про группировку юношей, которая терроризирует торговые центры Уфы. В одном из них они напали и избили двух мальчиков на глазах у прохожих. Хулиганы держат в страхе детей в возрасте от 8 до 12 лет. Помимо прочего, подростки вымогают у младших ребят деньги и обворовывают магазины. Полиция уже установила личности хулиганов, но только ими проблема не ограничивается.

«Откровенно говоря, я возмущен этим. Я был в ярости. Мы все тут сидели, умничали, что АУЕ у нас нет. Эти дети вполне возможно из нормальных семей. Пока они шакалятами не выросли, ими надо заниматься, - сказал Хабиров. - Найдите этот торговый центр и вытряхните оттуда негодяев. Выезжайте туда и на месте разбирайтесь. Поставьте туда сильных ребят, и чтобы за шкирку вытащили и сдали в полицию. Я предельно возмущен этой историей».

Кроме того, Хабиров поручил провести работу в школах и, «если эта зараза корни пустила, в первую очередь наказывать директоров». Руководитель республики убежден, что это в первую очередь «недогляд со стороны школы».

ИСТОЧНИК KP.RU