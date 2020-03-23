«Воздушная гавань закрыта плохо»: глава Башкирии заявил о недостаточном контроле в аэропорту Уфы
Уровень контроля прибывших из-за рубежа в уфимском аэропорту вызвал серьезные вопросы у главы Башкирии Радия Хабирова. По его словам, в республиканской столице «воздушные ворота работают плохо». Он обратился к председателю Госкомтранса РБ Тимуру Мухаметьянову:
«Мне привели пример: два гражданина прибыли из категорически неблагополучной страны. Никто их не встречал, никто им вопросы не задал – спокойно сели в такси и уехали. Абсолютно точный факт. Либо я начну заниматься этим режимом в аэропорту, либо вы занимайтесь и наш уважаемый директор аэропорта. У нас воздушная гавань закрыта плохо», – заявил Хабиров.
Глава также посетовал, что в аэропорту «толком не работают» с теми, кто прилетает в республику из-за границы через Москву.
Напомним, что санитарно-карантинный контроль на территории уфимского аэропорта осуществляет Управление Роспотребнадзора по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU