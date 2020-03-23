2020-03-23T11:47:18+03:00
Общество

«Воздушная гавань закрыта плохо»: глава Башкирии заявил о недостаточном контроле в аэропорту Уфы

По словам Хабирова, некоторых прибывших даже не проверяют
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров поручил усилить контроль в аэропортахХабиров поручил усилить контроль в аэропортах
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Уровень контроля прибывших из-за рубежа в уфимском аэропорту вызвал серьезные вопросы у главы Башкирии Радия Хабирова. По его словам, в республиканской столице «воздушные ворота работают плохо». Он обратился к председателю Госкомтранса РБ Тимуру Мухаметьянову:

«Мне привели пример: два гражданина прибыли из категорически неблагополучной страны. Никто их не встречал, никто им вопросы не задал – спокойно сели в такси и уехали. Абсолютно точный факт. Либо я начну заниматься этим режимом в аэропорту, либо вы занимайтесь и наш уважаемый директор аэропорта. У нас воздушная гавань закрыта плохо», – заявил Хабиров.

Глава также посетовал, что в аэропорту «толком не работают» с теми, кто прилетает в республику из-за границы через Москву.

Напомним, что санитарно-карантинный контроль на территории уфимского аэропорта осуществляет Управление Роспотребнадзора по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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