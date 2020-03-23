2020-03-23T09:21:12+03:00
Политика

Стало известно, сколько жителей Башкирии остаются за границей

Их планируют вернуть на родину через МИД России
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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Сегодня, 23 марта, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве руководитель гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов назвал точное количество жителей республики, находящихся на данный момент за границей.

- На прошлой неделе продолжался вывоз пассажиров из-за границы в республику. В частности, отечественными авиакомпаниями продолжались перелеты на регулярной основе, через Москву. По оперативной информации госкомитета по туризму, в настоящее время за границей остаются 1950 жителей Башкирии, - заявил Тимур Мухаметьянов.

Он подчеркнул, что до 26 марта появятся списки тех, кто нуждается в помощи МИД России в возвращении домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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