В Башкирии могут еще на неделю продлить школьные каникулы

23 Март 2020 2020-03-23T08:58:36+03:00

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В конце этой недели станет известно, будут ли в Башкирии продлевать школьные каникулы. Об этом на очередном оперативном совещании заявил глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что на самом деле, каникулы в школах – до 2 апреля.

- Очень важно понять, что со 2 апреля начинается учеба. Еще раз: для школьников начинается учеба со второго апреля. Министерству образования сейчас предстоит организовать дистанционное обучение. С окончания каникул начнется дистанционное обучение. А о том, продлевать ли каникулы до 12-го, чтобы родители тоже могли выстраивать свой график, мы объявим в конце этой недели, - заявил Хабиров.

Предварительно, глава региона сообщил, что решение о продлении школьных каникул будет озвучено в предстоящий четверг, 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU