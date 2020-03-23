2020-03-23T08:44:36+03:00
Общество

Мэр Уфы и министр финансов Башкирии на карантине из-за коронавируса

Об это сообщил глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам главы Башкирии, Ульфат Мустафин на самоизоляцииПо словам главы Башкирии, Ульфат Мустафин на самоизоляцииФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 23 марта, на оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал о нахождении на карантин из-за коронавируса ряда высокопоставленных чиновников. Поводом для этого стало обсуждение ухода на самоизоляцию всех тех, кто вернулся в республику из-за рубежа.

«Я очень признателен всем тем членам правительства и нашим коллегам – главам. Ульфат Мансурович [Мустафин, мэр Уфы] сегодня ушел на карантин, Вилорий Петрович [Угаров, глава Уфимского района], министр финансов у нас на карантине сидит. И правильно делают. Поэтому те, кто были за рубежом, должны быть на карантине», – сказал на совещании Хабиров.

Напомним, сегодня руководитель республики также сообщил, что приход коронавируса в Башкирию – дело времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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