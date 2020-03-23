Мэр Уфы и министр финансов Башкирии на карантине из-за коронавируса
Сегодня, 23 марта, на оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал о нахождении на карантин из-за коронавируса ряда высокопоставленных чиновников. Поводом для этого стало обсуждение ухода на самоизоляцию всех тех, кто вернулся в республику из-за рубежа.
«Я очень признателен всем тем членам правительства и нашим коллегам – главам. Ульфат Мансурович [Мустафин, мэр Уфы] сегодня ушел на карантин, Вилорий Петрович [Угаров, глава Уфимского района], министр финансов у нас на карантине сидит. И правильно делают. Поэтому те, кто были за рубежом, должны быть на карантине», – сказал на совещании Хабиров.
Напомним, сегодня руководитель республики также сообщил, что приход коронавируса в Башкирию – дело времени.
ИСТОЧНИК KP.RU