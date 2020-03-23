Глава Башкирии потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин

23 Март 2020 2020-03-23T08:39:20+03:00

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Сегодня, 23 марта, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров жестко высказался о блогерше, недавно прибывшей из Таиланда, но игнорирующей карантин.

- Нужно принять меры в отношении тех, кто злостно, хамски и публично заявляют, что не будут выполнять наши правила. Все будут. Я вчера любовался, у нас одна дама, значит, вслух заявляет, что ничего делать не будет. Наказать ее! – заявил Радий Хабиров.

Имя дамы глава региона не назвал, но ни для кого не секрет, что речь шла о известной инстаграм-блогерше Гузель Шарафутдиновой, которая отказалась идти на самоизоляцию после поездки в Таиланд.

ИСТОЧНИК KP.RU