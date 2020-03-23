«Это вопрос времени»: Радий Хабиров откровенно высказался о коронавирусе в Башкирии

23 Март 2020 2020-03-23T08:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 марта, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве вновь обсуждался вопрос о профилактике коронавируса COVID-19. После доклада министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, глава региона высказался на наболевшую тему. К слову, по данным минздрава и регионального Роспотребнадзора, в Башкирии пока не зафиксировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Наверное, нужно быть очень наивным и даже глупым человеком, думать, что инфекция у нас не появится. Однозначно появится. Это вопрос времени, при такой сильной миграции. Только 15 тысяч наших граждан побывали за границей за последние две недели. Так что точно появится. И нам нужно готовиться именно к этому, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU