2020-03-23T07:59:34+03:00
Происшествия

В Башкирии пострадал водитель иномарки, вылетевшей в кювет

По одной из версий, он превысил скорость
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Башкирии водитель на иномарке угодил в кювет. Дорожный инцидент произошел в Мелеузовском районе на пятом километре трассы Мелеуз-Федеровка, сообщает республиканская ГИБДД.

Авария случилась на крутом повороте. 35-летний местный житель на Ford Focus не удержался на дороге и вылетел с нее. По одному из предположений, мужчина превысил скорость. После случившегося автомобилист с травмами обратился за медпомощью. Госавтоинспекция начала разбирательство.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

22 марта в Башкирии зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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