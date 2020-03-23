В Башкирии пострадал водитель иномарки, вылетевшей в кювет

23 Март 2020 2020-03-23T07:59:34+03:00

По одной из версий, он превысил скорость

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В Башкирии водитель на иномарке угодил в кювет. Дорожный инцидент произошел в Мелеузовском районе на пятом километре трассы Мелеуз-Федеровка, сообщает республиканская ГИБДД.

Авария случилась на крутом повороте. 35-летний местный житель на Ford Focus не удержался на дороге и вылетел с нее. По одному из предположений, мужчина превысил скорость. После случившегося автомобилист с травмами обратился за медпомощью. Госавтоинспекция начала разбирательство.

фото: ГИБДД РБ

22 марта в Башкирии зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU