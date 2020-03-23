2020-03-23T07:33:22+03:00
Общество

В Башкирии трагедией завершились поиски мужчины, пропавшего в первый день нового года

71-летнего жителя Ишимбая искали почти три месяца
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ДПСО "Отклик"Фото: ДПСО "Отклик"
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Печальную новость сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик»: 71-летний житель Ишимбая Николай Сердюков найден мертвым. Напомним, что мужчина пропал еще днем 1 января, когда вышел прогуляться и не вернулся. Родственники, зная, что у пенсионера есть серьезные проблемы с памятью, обратились за помощью к поисковикам и в полицию.

Почти три месяца длились поиски, и, наконец, тело мужчины было найдено. Что стало причиной смерти – переохлаждение или проблемы со здоровьем, пока не известно. При каких обстоятельствах и где нашли погибшего, волонтеры тоже не уточнили.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким Николая Сердюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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