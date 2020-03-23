В Башкирии трагедией завершились поиски мужчины, пропавшего в первый день нового года
Печальную новость сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик»: 71-летний житель Ишимбая Николай Сердюков найден мертвым. Напомним, что мужчина пропал еще днем 1 января, когда вышел прогуляться и не вернулся. Родственники, зная, что у пенсионера есть серьезные проблемы с памятью, обратились за помощью к поисковикам и в полицию.
Почти три месяца длились поиски, и, наконец, тело мужчины было найдено. Что стало причиной смерти – переохлаждение или проблемы со здоровьем, пока не известно. При каких обстоятельствах и где нашли погибшего, волонтеры тоже не уточнили.
«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким Николая Сердюкова.
ИСТОЧНИК KP.RU