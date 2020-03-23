В одной из башкирских гимназий учеников застукали за непристойными играми

23 Март 2020 2020-03-23T07:15:02+03:00

Об этом рассказала мама одного из ребят на встрече с городской администрацией и активистами

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В минувшую пятницу, 20 марта, в Стерлитамаке состоялась встреча городского главы Владимира Куликова с местными активистами и горожанами, которые озвучивали наболевшие вопросы и проблемы. Во время встречи мама ученика одной из городских гимназий рассказала, что некоторые ученики ведут себя неподобающе, задирают остальных ребят, а на переменах играют в странные и «взрослые» игры. Женщина уточнила, что рассказала о происходящем директору, и тот пообещал разобраться, но пока малолетние хулиганы продолжают терроризировать остальных ребят.

- У них такая игра, в геев играть. Мальчики подбегают к мальчикам и якобы насилуют друг друга. И тех, кому они сделали это дело, те <...>. Вот это мы обсуждали на собрании, - приводит слова Ирины В. портал Sterlitamakcity.ru.

В администрации пообещали разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU