2020-03-23T06:45:10+03:00
Общество

В Башкирии из-за коронавируса все водители общественного транспорта будут работать в масках

Новое правило касается также работников аэропорта и вокзалов
Яна БАЗЕКИНА
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Пока главной проблемой остается дефицит защитных масокПока главной проблемой остается дефицит защитных масокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса, начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, все водители общественного транспорта будут работать в защитных медицинских масках. Об этом сообщил на очередном брифинге, посвященном ситуации с опасной инфекцией, врио заместителя председателя Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Олег Гилёв.

Требование касается также всех работников аэропорта, железнодорожного и автобусных вокзалов. Главная проблема пока – отсутствие достаточного количества защитных масок в аптеках, но, по словам Олега Гилева, эта проблема вполне решаема.

Напомним, что на данный момент в стационарах республики с подозрением на коронавирус находятся 54 человека, включая 4 ребенка. Официально подтвержденных случаев заболевания до сих пор не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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