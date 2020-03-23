В прошлом году 15 жителей Башкирии заразились клещевым энцефалитом

23 Март 2020 2020-03-23T06:25:38+03:00

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Совсем скоро в Башкирии растает снег, и проснутся клещи. Каждый год в медицинские учреждения обращаются от 10 до 20 тысяч жителей республики с жалобами на укус зловредных кровососов. Главная опасность клещей в том, что они являются переносчиками смертельно-опасных заболеваний – клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Как сообщает издание UfacityNews.ru cо ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, в прошлом году клещевой энцефалит диагностировали у 15 жителей республики. Эти цифры значительно ниже, чем в 2018 году, когда было 25 заболевших.

Также в региональном Роспотребнадзоре напомнили, что лучше позаботиться о своем здоровье заранее и сделать прививку, при этом вакцинацию надо проводить зимой или ранней весной, чтобы в организме успел выработаться иммунитет. Также не стоит забывать пользоваться противоклещевыми репеллентами и одевать закрытую одежду, отправляясь в лес или за город.

ИСТОЧНИК KP.RU