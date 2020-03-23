2020-03-23T07:03:04+03:00
Общество

«Снег растаял вместе с асфальтом»: в одном из городов Башкирии в тротуаре образовалась дыра

Местные жители возмущены качеством дорожного ремонта, который проводился совсем недавно
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Стерлитамаке на проспекте Октября прямо посредине тротуара образовался огромный провал, хотя совсем недавно здесь проводились дорожные работы. Фотографию осевшего и потрескавшегося асфальта выложили в социальные сети местные жители, пожаловавшись, что асфальт укладывался зимой и наспех.

- Делали в дождь и снег, зато говорили, что по новым технологиям, - возмущается Яна П.

- Сразу видно, что халатность. Под асфальтом ничего не утрамбовывалось, за это надо привлекать к уголовной ответственности тех, кто делал, и тех, кто это принимал. Пока администрация города не усилит контроль за качество выполненных работ, такой бардак и будет, - уверен Алексей Л.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Весна, а что вы ждали? Снег растаял, и асфальт вместе с ним, - иронизирует Екатерина Е.

Горожане надеются, что местные власти все же прислушаются и проведут качественный ремонт дорог, ведь по вспучившемуся и проваливающемуся асфальту ходить просто небезопасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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