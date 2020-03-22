2020-03-22T20:06:23+03:00
Происшествия

В сеть слили первые кадры с момента нейтрализации вооруженного террориста в Уфе

Мужчина пытался отстреливаться от сотрудников ФСБ [фото, видео]
Рустем АХУНОВ
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Мужчина был вооружен пистолетом и самодельной бомбойМужчина был вооружен пистолетом и самодельной бомбой
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В соцсетях появились кадры с момента ликвидации боевика, планировавшего терракт в Уфе.

Напомним, что вечером в минувшую субботу, 21 марта, на въезде в уфимский микрорайон Дема сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженного мужчину, который устроил с ними перестрелку. Также в его автомобиле нашли некое взрывное устройство. В целях безопасности оперативники перекрыли дорогу – сотни автомобилистов попали в огромную пробку.

Террориста ликвидировали на месте

Террориста ликвидировали на месте

Сегодня в соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Судя по ним, террорист был вооружен боевым пистолетом Макарова. В салоне автомобиля он прятал самодельную бомбу.

На видео, сделанное кем-то из стражей порядка, видно как опасный автомобиль взрывают – по всей видимости саперы решили не рисковать, и полностью уничтожили машину вместе с опасной «начинкой» с безопасного расстояния.

Момент взрыва машины террориста в Уфе // 22.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В сеть слили первые кадры с момента нейтрализации вооруженного террориста в Уфе
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