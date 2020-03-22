В сеть слили первые кадры с момента нейтрализации вооруженного террориста в Уфе
В соцсетях появились кадры с момента ликвидации боевика, планировавшего терракт в Уфе.
Напомним, что вечером в минувшую субботу, 21 марта, на въезде в уфимский микрорайон Дема сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженного мужчину, который устроил с ними перестрелку. Также в его автомобиле нашли некое взрывное устройство. В целях безопасности оперативники перекрыли дорогу – сотни автомобилистов попали в огромную пробку.
Террориста ликвидировали на месте
Сегодня в соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Судя по ним, террорист был вооружен боевым пистолетом Макарова. В салоне автомобиля он прятал самодельную бомбу.
На видео, сделанное кем-то из стражей порядка, видно как опасный автомобиль взрывают – по всей видимости саперы решили не рисковать, и полностью уничтожили машину вместе с опасной «начинкой» с безопасного расстояния.
Момент взрыва машины террориста в Уфе // 22.03.
ИСТОЧНИК KP.RU