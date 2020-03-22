В Следкоме Башкирии прокомментировали нападение террориста на сотрудников ФСБ

22 Март 2020 2020-03-22T15:22:40+03:00

По факту случившегося возбудили сразу два уголовных дела

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В СК Башкирии возбудили два уголовных дела после нападения на сотрудников ФСБ.

Ранее в субботу, 21 марта, на въезде в микрорайон Дема вооруженный бандит за рулем иномарки отказался останавливаться по требованию стражей порядка. Мужчина открыл огонь из пистолета в сторону преследовавших его правоохранителей.

- В результате боеконтакта преступник был нейтрализован, - сообщили в Следкоме Башкирии.

Несмотря на это, сыщики возбудили два уголовных дела – по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов и незаконного владения оружием. Сейчас следователи устанавливают все мотивы преступника и выясняют, откуда у него взялось боевое оружие.

Также сообщается, что в ходе перестрелки не пострадали гражданские лица. Потерь среди личного состава ФСБ также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU