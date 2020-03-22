В Башкирии умерла пожилая женщина, которой приходилось жить в кабинете математики
В Башкирии умерла 69-летняя Евгения Цуркова, которая вынуждена была жить в школьном кабинете математики.
Известно, что дом бабушки в селе Удельный Дуваней сгорел в 2017 году. После этого пенсионерке пообещали выделить жилье, но вместо этого заселили в кабинет математики в заброшенной школе. После того, как на проблему женщины обратили внимание журналисты, ей выдали комнату в общежитии в Благовещенске.
Накануне стало известно, что женщина умерла. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на ее знакомых. В своей новой комнате она прожила немногим более двух месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU