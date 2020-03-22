В Башкирии умерла пожилая женщина, которой приходилось жить в кабинете математики

22 Март 2020 2020-03-22T14:00:30+03:00

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В Башкирии умерла 69-летняя Евгения Цуркова, которая вынуждена была жить в школьном кабинете математики.

Известно, что дом бабушки в селе Удельный Дуваней сгорел в 2017 году. После этого пенсионерке пообещали выделить жилье, но вместо этого заселили в кабинет математики в заброшенной школе. После того, как на проблему женщины обратили внимание журналисты, ей выдали комнату в общежитии в Благовещенске.

Накануне стало известно, что женщина умерла. Об этом сообщили журналисты ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на ее знакомых. В своей новой комнате она прожила немногим более двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU