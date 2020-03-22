2020-03-22T11:02:40+03:00
Происшествия

В Башкирии отец троих детей жестоко убил жену, которая вернулась домой посреди ночи в чужих вещах

Случай произошел в Белокатайском районе республики
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии мужчина до смерти избил свою жену, которая вернулась домой посреди ночи.

Как стало известно «КП-Уфа», жестокий случай произошел в Белокатайском районе Башкирии еще в 2019 году. 34-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей 23-летней супруги и еще нескольких приятелей. В один момент пара решила вернуться домой. Однако женщине этого показалось мало, и она отправилась продолжать веселье со своими друзьями. Вернулась домой она в странном виде – в чужой одежде и мужских тапочках.

Муж начал спрашивать у супруги, где она находилась, однако та ответить не смогла, так как была сильно пьяна. Тогда убийца начал жестоко избивать женщину, требуя ответа на вопрос. Увидев, что жена перестала двигаться, душегуб вымыл пол и стены от крови и лег спать. Утром тело погибшей обнаружила ее мама. Ее зять в этот момент сидел на крыльце и играл в телефон. Примечательно, что у женщины остались трое детей от своего убийцы.

Накануне состоялся суд. Мужчину приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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