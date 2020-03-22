2020-03-22T09:07:52+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Daewoo» и ВАЗ, пострадали взрослые и ребенок

Авария произошла в Белорецком районе республики
Рустем АХУНОВ
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В субботу, 21 марта, на трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ и «Daewoo Matiz».

В ГИБДД республики сообщили, что авария с участием двух легковушек произошла ранним утром на 209 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По неизвестным пока причинам столкнулись ВАЗ-2114 и «Daewoo Matiz», которые ехали во встречном направлении. В результате столкновения помощь потребовалась 31-летней пассажирке отечественной «четырнадцатой», а также двум пассажирам иномарки – 38-летней женщине и ее 6-летнему сыну. Сейчас автоинспекторы устанавливают все причины, из-за которых могло произойти столкновение.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Автоинспекторы задержали 44 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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