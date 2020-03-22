2020-03-22T08:06:34+03:00
Общество

Блогерка из Уфы, отказавшаяся идти на самоизоляцию из-за коронавируса, рассказала о травле

Девушку возмутило поведение хейтеров в сети
Рустем АХУНОВ
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Фото: https://www.instagram.com/guzel_sharafutdinova/Фото: https://www.instagram.com/guzel_sharafutdinova/
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Уфимская блогерка Гузель Шарафутдинова, которая отказалась идти на самоизоляцию после поездки в Таиланд, ответила хейтерам в неожиданном стиле.

Напомним, что накануне девушка вместе с супругом и маленькой дочкой вернулась из поездки в Азию. Согласно новым федеральным правилам, все туристы, прибывшие в Россию обязаны сообщать о приезде в минздрав и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Шарафутдиновы дома сидеть отказались – по приезду семья поехала в деревню к родственникам. Разумеется, такая ситуация возмутила ее подписчиков. Тогда блогерка назвала их «подпердышами». Позже девушка рассказала о травле в адрес своей семьи.

- Началась массовая атака на мою семью! Звонят во все инстанции, пишут в сообщества и моим друзьям, настраивая их против меня. Пишут мне грязные вещи! Я в шоке! Я сижу дома, успокойтесь и отстаньте от меня и моей семьи. Если я публична, значит, что меня нужно травить и унижать? – возмущается Шарафутдинова.

Напомним, что по состоянию на вечер 21 марта в Башкирии нет ни одного официального подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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