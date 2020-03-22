В Башкирии школьниц застали за взрослым занятием около трансформаторной будки

22 Март 2020 2020-03-22T07:24:27+03:00

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Жительница башкирского города Мелеуза пожаловалась на курящих школьниц. Полный возмущения пост с прикрепленной фотографией женщина опубликовала в одном из городских пабликов «ВКонтакте». Она обратилась к руководству школы:

– Примите меры, ваши ученики кучами ежедневно бегают курить по грязи и прочему за трансформаторную будку, – написала горожанка.

В комментариях пользователи восприняли с юмором заявление бдительной землячки. Они обращали внимание на что угодно, но только не на сам факт курения. «Что за люди могли бы уже курилку поставить!», – шутит мелеузовец Ильдар Г. Другой подписчик сообщества отметил, что действительно нужно принять меры – например, убрать грязь, чтобы подростки потом не несли ее обратно в школу. Впрочем, дети не скоро смогут туда попасть. Из-за коронавируса каникулы в Башкирии продлены как минимум до 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU