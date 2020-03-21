В бане в Башкирии взорвалась газовоздушная смесь: госпитализированы два ребенка

21 Март 2020 2020-03-21T20:29:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кугарчинском районе Башкирии произошел пожар – в придомовой бане в селе Мраково взорвалась газовоздушная смесь. Три человека госпитализированы, среди них двое детей, сообщает республиканский МЧС.

фото: МЧС РБ

Инцидент произошел сегодня, 21 марта, около шести часов вечера. Когда пожарный расчет прибыл на место, признаков горения уже не было – его успели потушить соседи. По данным МЧС, в бане произошло «воспламенение газовоздушной смеси от газовой горелки».

фото: МЧС РБ

Среди пострадавших три человека, в том числе два ребенка. Их доставили в лечебное учреждение. Причины и обстоятельства пожара выясняет дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU