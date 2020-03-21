В Башкирии продолжается вторжение арктической воздушной массы

21 Март 2020 2020-03-21T20:00:59+03:00

После резкого понижения температуры ожидается такое же резкое потепление

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Синоптики Башгидромета сообщили, что на территории республики в эти выходных началось «вторжение арктической воздушной массы», из-за чего температура воздуха резко понижается.

Так, уже грядущей ночью похолодает до -5, -10° (при прояснениях столбик термометра упадет до -15°). Днем ожидается -3, +2°. В начале следующей недели температура воздуха по ночам будет падать до -20°, -25° ночью, в среднем прогнозируется -10, -15°, а днем: от -9° до +1°. «Такой фон температур ниже нормы на 1-2°», – отметили специалисты.

С усилением антициклона с северо-западных районов России осадков в Башкирии постепенно прекратятся, однако гололедица на дорогах сохранится. Потепление ожидается в следующие субботу и воскресенье, 28 и 29 марта. Выглянет солнце, которое прогреет воздух до +8, +10.

ИСТОЧНИК KP.RU