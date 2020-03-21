2020-03-21T19:44:14+03:00
Происшествия

Стало известно, из-за чего вооруженные люди в масках перекрыли въезд в Уфу

Под обстрел попал автомобиль
Рустем АХУНОВ
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Вооруженные люди в масках перекрыли дорогу на въезд в Уфу из-за расстрелянного на трассе автомобиля, в котором находились бандиты.

Напомним, что вечером в субботу, 21 марта, жители Уфы начали распространять видео с Демского шоссе. На кадрах видно огромную пробку. В самом ее начале стоит автомобиль, который перекрыл дорогу. Рядом с ним находятся несколько вооруженных людей в масках.

В МВД Башкирии затруднились объяснить причину, по которой неизвестные ограничили проезд по шоссе. Также от комментариев воздержались в Следкоме и МЧС Башкирии.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте проводилась операция по ликвидации вооруженных преступников с крупной суммой денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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