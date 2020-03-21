С подозрением на коронавирус под наблюдением в Башкирии находятся 58 человек

21 Март 2020 2020-03-21T19:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Под наблюдением в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию в Башкирии находятся 58 человек (+8 за минувшие сутки), среди которых шесть детей. Об этом на еженедельном брифинге по COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Официально подтвержденных случаев коронавируса на территории региона не зафиксировано (по состоянию на вечер 21 марта).

«На сегодняшний день в лаборатории центра эпидемиологии исследованы материалы 1748 человек, из них 339 внебольничных пневмоний и повторно было взято на исследование 275 проб («повторно – значит на 14 день наблюдения – прим. ред.)», – рассказала Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU