2020-03-21T19:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

С подозрением на коронавирус под наблюдением в Башкирии находятся 58 человек

Среди них в стационарах находятся шесть детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В Башкирии не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекцииВ Башкирии не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Под наблюдением в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию в Башкирии находятся 58 человек (+8 за минувшие сутки), среди которых шесть детей. Об этом на еженедельном брифинге по COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Официально подтвержденных случаев коронавируса на территории региона не зафиксировано (по состоянию на вечер 21 марта).

«На сегодняшний день в лаборатории центра эпидемиологии исследованы материалы 1748 человек, из них 339 внебольничных пневмоний и повторно было взято на исследование 275 проб («повторно – значит на 14 день наблюдения – прим. ред.)», – рассказала Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В бане в Башкирии взорвалась газовоздушная смесь: госпитализированы два ребенка
В Башкирии продолжается вторжение арктической воздушной массы
Стало известно, из-за чего вооруженные люди в масках перекрыли въезд в Уфу
С подозрением на коронавирус под наблюдением в Башкирии находятся 58 человек
Силовики в балаклавах перекрыли дорогу в Уфе
Прекращены поиски 22-летнего Дамира Кильмухаметова из Башкирии, пропавшего три месяца назад
В Башкирии задержали парня за неоднократный секс с восьмиклассницей
«Я сама решу, что мне делать»: популярная блогерка из Уфы прилетела из Таиланда и отказалась самоизолироваться
Из загоревшегося жилого дома в Башкирии эвакуировали 100 человек
Под Уфой проверили коронавирусный обсерватор – на месяц его содержания может уйти 15 млн рублей
Молодой мужчина из Башкирии ради выпивки обокрал церковь
Строительство нового Бельского моста в Уфе завершено почти наполовину
В Башкирию за последние две недели из стран-очагов коронавируса вернулись 15 тысяч человек
Уфимца в Москве насмерть сбила электричка
Радий Хабиров попросил помощи у министра транспорта в возвращении жителей Башкирии на родину
Житель Башкирии проломил приятелю голову и спрятал труп в ванной
Башкирские врачи присоединились к международному флешмобу по борьбе с коронавирусом
В Башкирии 20-летний парень на «Мерседесе» сбил пенсионера
В Уфе труп избитого мужчины пролежал в квартире два дня
В Башкирии администрация торгового центра пожаловалась властям на массовое скопление подростков
В Уфе из элитного внедорожника через автосканер украли 16 тысяч долларов
Из Уфы из-за коронавируса нельзя будет вылететь за пределы России
Башкирия входит в десятку самых криминогенных регионов – руководитель СК
Мокрый снег и гололед: какая погода ожидается в Башкирии на выходных
В Башкирии беременную лошадь затянуло в месиво из глины и земли
Уфимка убила своего любовника и три года оставалась безнаказанной
В Башкирии за растление двух первоклассниц задержали 55-летнего мужчину
В Уфе под госохрану взяли новый объект культурного наследия
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией