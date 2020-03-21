Силовики в балаклавах перекрыли дорогу в Уфе

21 Март 2020 2020-03-21T18:35:29+03:00

Люди в форме разворачивают все машины

Изменить размер текста: A A

В Уфе силовики в балаклавах перекрыли Демскую дорогу. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Правоохранители разворачивают все машины. Известно, что сначала они ограничили въезд в город, а затем был перекрыт и выезд. Что именно произошло, водителям не объясняют.

«Тойота там с разбитыми стеклами стоит. Ее перекрыл тонированный минивэн. Вокруг люди в масках, некоторых работают в белых перчатках. Говорят, машину обстреляли», – рассказал уфимец.

В пресс-службе МВД Башкирии на запрос корреспондента "КП-Уфа" заявили, что не уполномочены давать комментарий по данному поводу.

Меж тем из-за предпринятых мер образовалась серьезная пробка. Автомобилистам рекомендуют въезжать в башкирскую столицу через трассу М5.

ИСТОЧНИК KP.RU