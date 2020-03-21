Прекращены поиски 22-летнего Дамира Кильмухаметова из Башкирии, пропавшего три месяца назад

21 Март 2020 2020-03-21T17:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители организации «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков Дамира Кильмухаметова – 22-летнего молодого человека из Кумертау, который пропал три месяца назад. Парень перестал выходить на связь 19 декабря прошлого года, и обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к добровольцам. Его искали на территории всей республике, но до последнего момента не могли найти.

Сегодня, 21 марта, в поисковом отряде рассказали, что Дамир обнаружен живым и с ним все в порядке. О том, при каких обстоятельства его нашли, и где он пропадал столько времени, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU