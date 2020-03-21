2020-03-21T17:50:18+03:00
Общество

Прекращены поиски 22-летнего Дамира Кильмухаметова из Башкирии, пропавшего три месяца назад

Последний раз молодого человека видели 19 декабря прошлого года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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Представители организации «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков Дамира Кильмухаметова – 22-летнего молодого человека из Кумертау, который пропал три месяца назад. Парень перестал выходить на связь 19 декабря прошлого года, и обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к добровольцам. Его искали на территории всей республике, но до последнего момента не могли найти.

Сегодня, 21 марта, в поисковом отряде рассказали, что Дамир обнаружен живым и с ним все в порядке. О том, при каких обстоятельства его нашли, и где он пропадал столько времени, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прекращены поиски 22-летнего Дамира Кильмухаметова из Башкирии, пропавшего три месяца назад
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