2020-03-21T17:10:47+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали парня за неоднократный секс с восьмиклассницей

Все происходило по обоюдному согласия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Секс со школьницей у парня происходил как минимум три разаСекс со школьницей у парня происходил как минимум три разаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В башкирском городе Нефтекамске полицейские задержали и доставили в следственный комитет 20-летнего парня за половую связь с 14-летней восьмиклассницей. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, правда вскрылась во время профилактической беседы сотрудника по делам несовершеннолетних и школьницы. Девочка рассказала, что интим с молодым человеком происходил по обоюдному согласию по крайней мере три раза: в феврале и марте. Все происходило в квартире подозреваемого.

После разговора с девушкой полицейские задержали парня и доставили его в СК, где он дал признательные показания.

Напомним, в Нефтекамске это далеко не первая история подобного толка за последнее время. Таким же образом за секс с другой 14-летней девочкой были задержаны три человека: 50, 18 и 19-летние мужчины. Однако история оказалась не такой простой – есть подозрение, что это целая циничная схема по зарабатыванию денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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