Из загоревшегося жилого дома в Башкирии эвакуировали 100 человек
Сегодня, 21 марта, в жилом пятиэтажном доме города Белебея произошел пожар. Спасатели эвакуировали 100 человек, сообщает республиканский МЧС.
Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 13:01. Сообщалось о сработке пожарной сигнализации в многоквартирном доме по улице Восточной. На место направились три единицы техники и семь человек личного состава. По прибытии пожарных на первом этаже кирпичного здания наблюдалось задымление.
фото: МЧС РБ
«Звеном газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 100 человек, в том числе 5 детей», – рассказали в МЧС.
Пожар на площади в 15 «квадратов» был локализован в считанные минуты – к 13:08. Открытое горение ликвидировано в 13:11. Известно об одном пострадавшем – 30-летнему мужчине. Его доставили в городскую больницу.
фото: МЧС РБ
В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU