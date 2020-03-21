2020-03-21T15:24:39+03:00
Происшествия

Из загоревшегося жилого дома в Башкирии эвакуировали 100 человек

Среди них пятеро детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня, 21 марта, в жилом пятиэтажном доме города Белебея произошел пожар. Спасатели эвакуировали 100 человек, сообщает республиканский МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 13:01. Сообщалось о сработке пожарной сигнализации в многоквартирном доме по улице Восточной. На место направились три единицы техники и семь человек личного состава. По прибытии пожарных на первом этаже кирпичного здания наблюдалось задымление.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

«Звеном газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 100 человек, в том числе 5 детей», – рассказали в МЧС.

Пожар на площади в 15 «квадратов» был локализован в считанные минуты – к 13:08. Открытое горение ликвидировано в 13:11. Известно об одном пострадавшем – 30-летнему мужчине. Его доставили в городскую больницу.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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