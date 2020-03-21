Под Уфой проверили коронавирусный обсерватор – на месяц его содержания может уйти 15 млн рублей

21 Март 2020 2020-03-21T14:54:14+03:00

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Первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров посетил уфимский обсерватор для приема жителей с подозрением на коронавирус. Он располагается в Уфимском районе на базе санатория «Родник здоровья». Обсерватор – это карантинная зона для временного размещения людей с подозрением на COVID-19, прибывших из-за рубежа.

Назаров выразил надежду, что профилакторий «не понадобится», однако нужно «быть готовыми для развития любых событий».

Тем временем, как сообщает «РБК-Уфа», для размещения в обсерваторе жителей Башкирии, прибывших из очагов коронавирусной инфекции, на первом этапе потребуется 1,34 млн рублей, а на ежемесячное содержание с учетом полной загрузки может уйти 15,4 млн рублей. Средства выделит региональный Минфин.

Напомним, сегодня глава Башкирии заявил, что только две последние недели в республику из стран-очагов коронавирусной инфекции вернулись 15 тысяч жителей. Каждого из них обязывают уйти на 14-дневную самоизоляцию. На территории республики, по официальным данным, не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU