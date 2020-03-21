Молодой мужчина из Башкирии ради выпивки обокрал церковь

21 Март 2020 2020-03-21T14:25:08+03:00

Украденное он успел продать до того, как его задержали

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В Благовещенском районе местный житель обокрал церковь, чтобы купить себе выпивку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

О преступлении полицейским рассказала 41-летняя женщина. Она следила за чистотой и порядком в церкви деревни Языково. По предварительной версии, 28-летний мужчина зашел в храм, отыскал подсобное помещение, сорвал навесной замок из украл из комнаты алюминиевую флягу, шуруповерт и лобзик. После этого воришка отправился сбывать похищенное.

Как оказалось, деньги мужчине нужны были для покупки очередной порции алкоголя. Он успел продать украденное и напиться до того, как его настигли полицейские. Когда правоохранители задержали злоумышленника, тот во всем сознался. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу.

Часть похищенного была изъята, а в отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU