Строительство нового Бельского моста в Уфе завершено почти наполовину
Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года
фото: ufacity.info
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В Уфе строительство нового Бельского моста (через реку Белую в створе улицы Воровского) завершено на 40%. Об этом рассказали в столичной мэрии.
Подрядчик заявил, что работы ведется в круглосуточном режиме. В две смены трудятся свыше двухсот человек. Отставания от графика нет. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Во время весеннего половодья строительство не прекратится
Напомним, работы по возведению нового Бельского моста начались в июле прошлого года. На сооружении в 688 метров будет три полосы – в сторону Оренбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU