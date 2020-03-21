Строительство нового Бельского моста в Уфе завершено почти наполовину

21 Март 2020 2020-03-21T13:36:08+03:00

Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года

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В Уфе строительство нового Бельского моста (через реку Белую в створе улицы Воровского) завершено на 40%. Об этом рассказали в столичной мэрии.

Подрядчик заявил, что работы ведется в круглосуточном режиме. В две смены трудятся свыше двухсот человек. Отставания от графика нет. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Во время весеннего половодья строительство не прекратится

Напомним, работы по возведению нового Бельского моста начались в июле прошлого года. На сооружении в 688 метров будет три полосы – в сторону Оренбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU