Уфимца в Москве насмерть сбила электричка
Мужчина пытался перейти железнодорожные пути
Несчастный случай произошел за час до полуночиФото: Павел КЛОКОВ
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В районе станции Вешняки Московской железной дороги электричка насмерть сбила уфимца. Трагический случай произошел за час до полуночи 19 марта, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте.
По предварительным данным, 40-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте, когда по рельсам двигался электропоезд «Москва-47 км». Пострадавший скончался на месте тяжелых телесных повреждений.
Правоохранители организовали доследственную проверку по факту инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU