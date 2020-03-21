2020-03-21T12:03:12+03:00
Происшествия

Уфимца в Москве насмерть сбила электричка

Мужчина пытался перейти железнодорожные пути
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Несчастный случай произошел за час до полуночиНесчастный случай произошел за час до полуночиФото: Павел КЛОКОВ
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В районе станции Вешняки Московской железной дороги электричка насмерть сбила уфимца. Трагический случай произошел за час до полуночи 19 марта, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте.

По предварительным данным, 40-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте, когда по рельсам двигался электропоезд «Москва-47 км». Пострадавший скончался на месте тяжелых телесных повреждений.

Правоохранители организовали доследственную проверку по факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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