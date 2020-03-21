Житель Башкирии проломил приятелю голову и спрятал труп в ванной

21 Март 2020 2020-03-21T10:44:47+03:00

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В городе Стерлитамаке местный житель проломил голову приятелю и перетащил труп в ванной. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Тело 35-летнего мужчины было обнаружено накануне утром, 21 марта, в одной из квартир. На погибшем были следы насильственной смерти – он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Полицейские получили ориентировку и стали искать подозреваемого. К обеду начальник дежурной части заметил мужчину, который подходил под описание. Правоохранители задержали предполагаемого убийцу.

В ходе разбирательства было установлено, что 37-летний злоумышленник распивал с погибшим алкоголь в его квартире, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый избил друга, проломив ему голову. После содеянного он перетащил труп в ванную комнату. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» и предъявил задержанному обвинение. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU