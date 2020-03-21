Башкирские врачи присоединились к международному флешмобу по борьбе с коронавирусом

21 Март 2020 2020-03-21T09:56:50+03:00

На данный момент в республике не зафиксировано ни одного зараженного

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Медики нескольких башкирских медучреждений поддержали международный флешмоб по борьбе с коронавирусом. Врачи выстроились в два ряда с табличками в руках, слова на которых составили фразу «Мы дежурим в больнице для вас! Оставайтесь дома для нас!». Снимками на своих страницах в соцсетях поделился министр здравоохранения республики Максим Забелин.

фото: instagram.com // Максим Забелин

Главный медик региона напомнил, что вирус обладает высоким индексом заражаемости и опасен в первую очередь для старшего поколения. Забелин перечислил основные методы профилактики: нужно тщательно мыть руки, принимать душ после возвращения домой, соблюдать режим сна, не выходить из дома без необходимости, соблюдать чистоту и дистанцию на работе.

фото: instagram.com // Максим Забелин

«Пожалуйста, помогите врачам держать COVID-19 за пределами ваших организмов, на этот раз этот процесс в наших общих руках», – написал министр.

Напомним, в Башкирии не выявлено ни одного случая коронавируса. Накануне на брифинге в Уфе были представлены последние оперативные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU