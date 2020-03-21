В Башкирии 20-летний парень на «Мерседесе» сбил пенсионера

21 Март 2020 2020-03-21T09:28:29+03:00

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В селе Иглино в Башкирии 20-летний водитель за рулем Mercedes-Benz сбил 71-летнего мужчину. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

фото: ГИБДД РБ

Пострадавшего пенсионера с многочисленными травмами доставили в местную больницу. Удар был достаточно сильным – у иномарки разбилось лобовое стекло. По словам самого водителя, пешеход внезапно выскочил на дорогу прямо перед машиной. На оперативных фотографиях видно, что «зебра» находилась совсем рядом с местом происшествия. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано четыре ДТП с пострадавшими. Травмы получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU