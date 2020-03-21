В Башкирии администрация торгового центра пожаловалась властям на массовое скопление подростков

21 Март 2020 2020-03-21T08:18:57+03:00

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В крупном торговом центре «Урал» города Октябрьский прошли рейды из-за жалоб администрации на массовые скопления подростков, которые ведут себя по-хамски, портят имущество и напрягают других посетителей комплекса. В профилактическом мероприятии приняли участие полицейские и местный депутат Владимир Белоглазов.

«У нас на данный момент сложилась такая большая проблема в плане молодежи, как несовершеннолетних, так и совершеннолетних. Они совсем некультурные. Мы не против молодежи, но в данном случае народ кучкуется, некультурно себя ведет, матерится в комплексе при людях, которые пришли отдохнуть», – рассказал программе "Ежедневник" главный инженер комплекса.

В основном молодежь заседает в фудкорте. ТЦ приходится идти на крайние меры, чтобы осадить подростков. Администрация отключает вай-фай и блокируют доступ к розетке.

Когда во время рейда возмутителей спокойствия спросили, для чего они часами проводят время в развлекательном центре, те сказали, что им в городе «больше нечем заняться. Комиссия пока обошлась только профилактическими беседами, в следующий раз представители властей хотят привлечь родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU