В Уфе из элитного внедорожника через автосканер украли 16 тысяч долларов

21 Март 2020 2020-03-21T08:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе из элитного внедорожника были похищены 16 тысяч долларов. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

С заявлением в полицию вечером 16 марта обратился 55-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам, что оставил свой Toyota Land Cruiser буквально на 15 минут, оставив его на парковке автосалона, а когда вернулся, то обнаружил пропажу барсетки. В ней находились документы и деньги: 25 тысяч в рублях и 16 тысяч в долларах (почти 1,3 млн рублей по нынешнему курсу).

По предварительной информации, воришка смог пробраться в машину с помощью сканирования сигнализации. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли с места преступления следы рук, материи, а также видеозапись – по всей видимости, момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU