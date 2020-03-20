Мокрый снег и гололед: какая погода ожидается в Башкирии на выходных

20 Март 2020 2020-03-20T19:32:06+03:00

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Конец марта в Башкирии совсем не радует своей погодой: вместо теплого солнца и ясного неба в республике идет мокрый снег, а на дорогах образовался гололед. Синоптики обещают, что такая погода продлится все выходные. У субботу, 21 марта, также ожидается снег с дождем и северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -5; 0 градусов, днем потеплеет до +5.

В воскресенье, 22 марта, снег немного утихнет, но дороги по-прежнему будут покрыты гололедом. Ночью в отдельных районах похолодает до -10 градусов, при прояснениях подморозит до -15. Днем ожидается -3; +2 градуса.

В Уфе будет малооблачно, местами выпадет небольшой снег, зато порывы ветра могут достигать 7-9 метров в секунду. В субботу ночью ожидается -2; -3 градуса, к воскресенью будет холоднее – до -6. Средняя температура воздуха днем составит -3; +2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU