Уфимка убила своего любовника и три года оставалась безнаказанной

20 Март 2020 2020-03-20T17:37:21+03:00

В итоге душегубка все же понесет наказание и отправится на 5,6 лет в колонию общего режима

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В Уфе вынесли приговор 42-летней женщине, которая в 2016 году убила своего любовника, но долгое время оставалась безнаказанной.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Башкирии, 21 августа 2016 года поступило сообщение об обнаружении трупа 46-летнего мужчины. Его сожительница заявила, что проснулась утром и обнаружила, что ее возлюбленный мертв. Позже экспертиза показала, что мужчина умер от удушения, также у него была обнаружена черепно-мозговая травма. Вот только выяснить, кто же убийца, тогда у следователей не вышло.

В 2019 году сыщики решили вновь опросить родственников убитого и его сожительницы: тут-то и выяснилось, что уфимка уже ночью точно знала о смерти своего возлюбленного, но сообщила в скорую об этом только утром. Вскоре следователям удалось собрать достаточно доказательств вины женщины и предъявить ей обвинение в убийстве. Впрочем, уфимка до последнего продолжала всех уверять, что случайно ударила своего сожителя рукой по горлу, от чего он задохнулся, и его гибели она совсем не желала.

- В ходе следствия и суда женщина так и не признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 5 годам 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU