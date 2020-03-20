В Башкирии за растление двух первоклассниц задержали 55-летнего мужчину

20 Март 2020 2020-03-20T16:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чишминском районе Башкирии сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего мужчину по подозрению в растлении двух семилетних девочек. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что само преступление произошло еще в октябре прошлого года. Задержанный «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении первоклассниц прямо возле жилой пятиэтажки одного из поселков района. О каких именно деяниях идет речь, не уточнятся.

Подозреваемого доставили в местный Следственный комитет, после чего поместили под стражу. По предварительной информации, ранее он не привлекался по уголовным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU