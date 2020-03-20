2020-03-20T18:42:35+03:00
Общество

В Башкирии беременную лошадь затянуло в месиво из глины и земли

Животное удалось спасти с помощью внедорожника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото местных жителейФото местных жителей
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В башкирском городе Сибае в трясине едва не погибла беременная лошадь. Дело в том, что дорогу поселка Северный еще прошлым летом осыпали скальником, содержащим много глины. Когда зимой прокладывались трубы, участок был перекопан. Снег сошел – и дорога превратилась в месиво.

«Там, где были прокопаны канавы, начала собираться вода, глубина приличная – около двух метров. Там, где уже закопали, земля дала усадку, довольно большую, в некоторых местах провалилась дорога», – цитирует слова местной жительницы Анастасии издание UfacityNews.ru.

На участке образовалось настоящее болото – в него-то беременная лошадь и угодила. Очевидцы бросились помогать животному. Своими руками этого сделать не удалось, пришлось привлечь технику. Жители нашли владельца внедорожника и позвали его на помощь. С трудом доехав до поселка, мужчина смог вытащить бедняжку из трясины.

Из-за затекших ног лошадь не могла ходить. На телеге ее доставили в стойло к хозяину. В конечном счете животное удалось привести в порядок.

После того как история промелькнула в соцсетях, подъезды к населенному пункту были засыпаны, однако местные жители просят властей отремонтировать дорогу качественно. Теперь они бояться за детей, ведь те тоже могут оказаться на месте несчастного животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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