Башкирия входит в десятку самых криминогенных регионов – руководитель СК
Денис Чернятьев отметил, что в республике много преступлений в отношении детей
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Башкирия входит в десятку самых криминогенных регионов России. Об этом сегодня, 20 марта, во время беседы с журналистами сообщил глава республиканского Следственного комитета Денис Чернятьев.
Руководитель силового ведомства отметил, что в Башкирии достаточно высокий показатель преступлений в отношении несовершеннолетних, «пьяных» преступлений, а также совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.
«Не только взяточничество, но и подлоги, подделка доказательств, применение насилия к задержанным», – приводит слова Чернятьева «ГорОбзор.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU