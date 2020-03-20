Башкирия входит в десятку самых криминогенных регионов – руководитель СК

20 Март 2020 2020-03-20T20:06:46+03:00

Денис Чернятьев отметил, что в республике много преступлений в отношении детей

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Башкирия входит в десятку самых криминогенных регионов России. Об этом сегодня, 20 марта, во время беседы с журналистами сообщил глава республиканского Следственного комитета Денис Чернятьев.

Руководитель силового ведомства отметил, что в Башкирии достаточно высокий показатель преступлений в отношении несовершеннолетних, «пьяных» преступлений, а также совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.

«Не только взяточничество, но и подлоги, подделка доказательств, применение насилия к задержанным», – приводит слова Чернятьева «ГорОбзор.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU