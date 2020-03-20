В Уфе под госохрану взяли новый объект культурного наследия
Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии включило здание усадьбы Зия Камали, расположенное на улице Гафури, 89, в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ от 28 февраля текущего года был опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, усадьба, признанное памятником истории, датирована концом XIX – началом XX веков. Зия Камали – ученый, просветитель, а также основатель и ректор медресе «Галия».
За утверждение объекта в качестве памятника боролась член республиканского СПЧ Эльза Маулимшина. По ее словам, усадьба находилось под угрозой уничтожения, а Башкультнаследие заявляло, что здание не имеет ценности.
ИСТОЧНИК KP.RU