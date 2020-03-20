В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют автобусы и остановки

20 Март 2020 2020-03-20T15:17:47+03:00

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В Уфе автобусы «Башавтотранса» и остановки дезинфицируют в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По словам директора пассажирского предприятия Павла Аверьянова, салоны всех 238 машин от потолка до пола обрабатываются дважды в день: с 22:00 до 1:00 и в обеденное время. При работе используются хлоросодержащие и дезинфицирующие средства, которые являются «полностью безвредными». На один салон уходит 5-10 литров раствора.

Помимо автобусов, дезинфицируются электротранспорт и троллейбусные остановки. Павильоны обрабатываются ежедневно с 14:00 до 17:00. В связи со сложившейся обстановкой будет разрабатываться план по дезинфекции остановок по всему городу. Профилактические мероприятия продлятся как минимум до 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU