Жители Башкирии стали чаще пользоваться банковскими картами и реже снимать наличные

20 Март 2020 2020-03-20T14:34:18+03:00

За прошлый год жители региона по безналу купили товары и услуги на 369,8 млрд рублей Фото: Александр ГЛУЗ

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В Нацбанке РБ рассказали о популярности банковских карт на территории республики. По данным ведомства, за прошлый год жители региона по безналу купили товары и услуги на 369,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим, 2018 годом сумма выросла на четверть.

За год количество терминалов для безналичной оплаты увеличилось на 27 процентов, а число операций по снятию наличных снизилось на шесть процентов.

Из 100 рублей на банковской карте каждые 38 использовались безналичным способом (в 2018 – 34). 27% безналичных операций были совершены через интернет.

В сумме на руках у жителей Башкирии по итогам 2019 года находится 4,8 млн активных банковских карт – на девять процентов больше, чем в предыдущем году. В среднем с каждой карты на оплату товаров и услуг снимается сумма в размере 4 603 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU