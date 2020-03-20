2020-03-20T13:44:37+03:00
Спорт

Линус Умарк опроверг информацию о том, что не вернется в расположение «Салавата Юлаева»

Шведское издание, заявил спортсмен, выдало ложную информацию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Журналист извинился перед УмаркомЖурналист извинился перед УмаркомФото: Рустем АХУНОВ
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Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк опроверг информацию о том, что не вернется в уфимский клуб. Накануне шведское издание Expressen опубликовало интервью с 33-летним игроком, в котором он якобы заявил, что не намерен возвращаться в Россию, даже если плей-офф КХЛ будет возобновлено.

Материал подхватили СМИ – дошло до того, что слова Умарка прокомментировали и в структуре «Салавата». Так, гендиректор Александр Курносов назвал Линуса «очень эмоциональным человеком» и добавил, что нападающий «будет делать все, что скажет клуб».

Как оказалось, слова нападающего уфимской команды, опубликованные в зарубежном издании, не соответствуют действительности.

"Я никогда ничего не говорил о том, что не вернусь. После разговора с клубом они отпустили меня домой, чтобы увидеться с семьей. И я очень благодарен, что они позволили мне это сделать», – цитирует Умарка РИА-Новости.

По словам спортсмена, шведский журналист извинился перед ним и изменил цитату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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